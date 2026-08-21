В Швеции мужчина с мечом напал на школу, пострадали несколько человек
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Несколько человек пострадали при нападении на школу Brinellskolan в шведском городе Фагерста. Об этом сообщает телеканал SVT.
По данным местных властей, вооружённый мечом человек проник в учебное заведение и ранил нескольких людей. По одним данным, нападавший был застрелен полицией, по другим — просто задержан.
Сообщение о происшествии поступило правоохранителям в 14:06 по местному времени. Полиция квалифицировала случившееся как «продолжающееся смертельно опасное насилие».
На месте работают полицейские и спасатели. К школе прибыли несколько машин скорой помощи, полицейский вертолёт и сотрудники специального подразделения полиции. После нападения несколько школ в Фагерсте перевели учащихся в укрытие.
Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил SVT, что правительство поддерживает связь с полицией и следит за развитием ситуации.
Полиция продолжает работу на месте происшествия. Власти призывают жителей соблюдать установленные оцепления и выполнять указания правоохранителей.
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