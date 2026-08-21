NYT: Жена Пита Хегсета оказалась «серым кардиналом» Пентагона

Жена министра обороны США Пита Хегсета — Дженнифер — стала неформальным советником Пентагона. По данным NYT, бывший продюсер Fox News без официального трудоустройства участвует в закрытом чате в Signal, где обсуждаются военные операции, в частности — удары по хуситам в Йемене.

По данным собеседников издания, Дженнифер Хегсет фактически выполняет функции главного советника и медиапродюсера мужа: готовит его к публичным выступлениям, курирует работу со СМИ и участвует в подборе кадров. Супруга министра даже заменила штатных специалистов по коммуникациям.

Ситуация вызывает вопросы с точки зрения безопасности: Пит Хегсет включил жену в рабочий чат в мессенджере Signal, где обсуждались детали военных операций. Более того, несмотря на отсутствие у Дженнифер допуска к гостайне, министр брал её на встречи с иностранными коллегами, на которых затрагивались секретные темы.

По некоторым данным, Хегсет также выступала за ужесточение правил аккредитации журналистов в Пентагоне.

А ранее Хегсет призвал НАТО вновь стать «жёстким военным альянсом», обладающим реальными оборонительными возможностями и потенциалом для сдерживания. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с генсеком организации Марком Рютте в Брюсселе.