Министр войны США Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать «жёстким военным альянсом», обладающим реальными оборонительными возможностями и потенциалом для сдерживания. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с генсеком Организации Марком Рютте в Брюсселе.

«НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жёсткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию», — сказал он.

По мнению Хегсета, альянс обязан взять на себя главенствующую роль в обеспечении европейской безопасности. При этом дальнейший вклад Соединённых Штатов будет напрямую зависеть от того, как страны НАТО станут увеличивать свои оборонные расходы. Проект американского оборонного бюджета на 2027 финансовый год он назвал «посланием для мира» о том, что США также инвестируют в собственную оборону.

Напомним, в конце мая Spiegel сообщал, что Вашингтон намерен значительно сократить военное присутствие в альянсе, включая поставки истребителей, кораблей, беспилотников и самолётов-заправщиков, а также вывести из Германии пять тысяч военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают расходы — в прошлом году они увеличили их до 90 миллиардов долларов.