Хегсет призвал НАТО вновь стать «жёстким военным альянсом»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Министр войны США Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать «жёстким военным альянсом», обладающим реальными оборонительными возможностями и потенциалом для сдерживания. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с генсеком Организации Марком Рютте в Брюсселе.
«НАТО 3.0 — это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жёсткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию», — сказал он.
По мнению Хегсета, альянс обязан взять на себя главенствующую роль в обеспечении европейской безопасности. При этом дальнейший вклад Соединённых Штатов будет напрямую зависеть от того, как страны НАТО станут увеличивать свои оборонные расходы. Проект американского оборонного бюджета на 2027 финансовый год он назвал «посланием для мира» о том, что США также инвестируют в собственную оборону.
Напомним, в конце мая Spiegel сообщал, что Вашингтон намерен значительно сократить военное присутствие в альянсе, включая поставки истребителей, кораблей, беспилотников и самолётов-заправщиков, а также вывести из Германии пять тысяч военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают расходы — в прошлом году они увеличили их до 90 миллиардов долларов.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в случае конфликта страны НАТО будут использовать территорию ФРГ и Польши для переброски войск на восточный фланг, назвав их логистическими узлами альянса. Он подчеркнул важность обновления оборонного соглашения для углубления сотрудничества в оборонной промышленности и совместных учениях в регионе Балтийского моря. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия фактически в одиночку противостоит коллективному Западу в лице НАТО, и вооружённая борьба носит высокотехнологичный характер.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.