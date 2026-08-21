Минюст признал иноагентом интернет-издание «Медиазона»*

Минюст России обновил перечень иностранных агентов, включив в него интернет-издание «Медиазона»*, проект «Первым рейсом»* и пять физических лиц — журналистов Милослава Чемоданова*, Игоря Садреева*, Наталью Киселёву*, политолога Всеволода Бедерсона*, а также программиста Александра Литреева*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Медиазона»*, как указало ведомство, публиковала ложную информацию о правоохранительной системе и действиях органов власти, а также выступала против СВО. В Минюсте отметили, что среди сооснователей издания есть иноагенты, этот статус также имеют главный редактор и часть сотрудников.

По данным министерства, все включённые в список физлица распространяли недостоверные сведения о решениях российских властей и проводимой политике, а также выступали против военной спецоперации на Украине. Каждому из фигурантов вменяется участие в создании или распространении материалов иноагентов и структур, чья деятельность признана в России нежелательной. Отмечается, что все пятеро проживают за границей.

Киселёвой* и Чемоданову* также вменяют пропаганду ЛГБТ**-отношений. Садреев* и Киселёва*, согласно сообщению, взаимодействовали с нежелательными организациями.

Проекту «Первым рейсом»* вменили распространение недостоверных данных о политике властей и избирательной системе, а также участие в тиражировании материалов нежелательных организаций.

Одновременно из реестра исключили ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Фонд поддержки свободы прессы. Причиной стала их ликвидация.

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