Жидкий «паспорт»: Учёные выяснили, как кошки способны распознать сородичей по запаху мочи

Кошки способны узнавать друг друга по запаху мочи, учёные установили, какие вещества обеспечивают этот механизм. Результаты работы исследователей Университета Иватэ в Японии опубликованы в журнале Current Biology.

Выяснилось, что решающую роль играют разветвлённые жирные кислоты, известные как BCFA. Их сочетание индивидуально для каждого животного и создаёт своеобразный химический профиль, по которому одна кошка отличает другую.

Этот профиль сохраняется в мочевой метке не менее суток после её появления. Соответственно, животное получает информацию о том, кто оставил след, даже если с момента визита прошло значительное время.

Для проверки исследователи использовали реакцию флемена, при которой кошка приоткрывает рот и замирает, сталкиваясь с особенно значимым запахом. В этот момент вещества направляются к вомероназальному органу. Эксперимент показал, что при многократном предъявлении одного и того же образца мочи интерес у кошек постепенно угасал. Когда же им давали образец от другой особи, реакция снова становилась выраженной.

После разделения мочи на компоненты выяснилось, что животные особенно остро реагируют именно на фракцию с разветвлёнными жирными кислотами. Таким образом, именно эти соединения являются основным идентификационным сигналом. Дальнейшее изучение привело исследователей к почкам. Те же кислоты нашлись в жировых каплях коркового слоя почечной ткани, функция которых оставалась загадкой более ста лет.

Учёные предположили, что капли работают как резервуары BCFA. Это позволяет индивидуальному химическому профилю кошки оставаться относительно стабильным независимо от питания или состояния организма. Подобные структуры и жирные кислоты были найдены также у львов и тигров. Теперь исследователи намерены разобраться, как образуются эти капли и связаны ли они с хроническими болезнями почек у домашних кошек.

Ранее учёные выяснили, что домашние питомцы не входят в число видов, которые проходят зеркальный тест и демонстрируют самосознание. Классический эксперимент, разработанный Гордоном Гэллапом, предполагает, что животное должно узнать себя в отражении и проявить интерес к метке на собственном теле. Собаки часто сначала воспринимают отражение как другую особь, но быстро теряют интерес, не обнаружив запаха. Кошки, особенно взрослые, обычно понимают, что отражение не представляет угрозы, и игнорируют его.