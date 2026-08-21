«Взгляд»: Грузия сделала важный шаг к нормальности в отношениях с Россией

Грузия сделала «важный шаг к нормальности», начав пересматривать сложившийся в последние десятилетия исторический нарратив об отношениях с Россией. Так газета «Взгляд» оценила заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о Георгиевском трактате 1783 года.

Поводом стали слова главы правительства о решении царя Ираклия II заключить союз с Российской империей. Кобахидзе назвал этот шаг «единственно правильным и безальтернативным», поскольку, по его мнению, он помог сохранить грузинскую государственность в условиях угроз со стороны Персии и Османской империи.

«Взгляд» считает показательным и изменение риторики грузинских властей в отношении России. Кобахидзе выступает против нагнетания антироссийских настроений и ранее называл русофобию искусственно создаваемой угрозой.

Издание расценивает такие заявления как попытку правящей «Грузинской мечты» пересмотреть взгляд на российско-грузинскую историю, который утвердился в стране после распада СССР. При этом речь идёт именно об оценке газеты: официально о смене государственной исторической концепции власти Грузии не объявляли.

Одновременно Тбилиси не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. Кобахидзе подчёркивал, что это невозможно, пока Россия признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Пока так называемое признание со стороны России — состоявшийся факт, дипломатические отношения, конечно же, не будут восстановлены», — говорил грузинский премьер.

Таким образом, по оценке «Взгляда», грузинские власти разделяют два вопроса: сохраняют жёсткую позицию по Абхазии и Южной Осетии, но одновременно отходят от исключительно конфронтационной трактовки общей истории с Россией.