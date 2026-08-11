В Грузии назвали два главных препятствия для восстановления дипотношений с Москвой

Грузия не сможет восстановить дипломатические отношения с Россией, пока Москва признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии. Такую позицию озвучил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает BM.GE. По словам главы грузинского правительства, наличие российского признания двух республик исключает возвращение дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой.

«Пока есть это признание, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены», — подчеркнул Кобахидзе.

При этом премьер заявил, что грузинские власти рассчитывают на мирное урегулирование разногласий с Россией. Этот вопрос, по его словам, остаётся одним из внешнеполитических приоритетов Тбилиси.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию частью своей территории и не признаёт действующие там органы власти. По словам Кобахидзе, Тбилиси также не считает легитимными заявления представителей республик.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны Тбилиси в 2008 году после вооружённого конфликта и последующего признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов, отказался называть Россию врагом, объяснив, что подобное заявление повлекло бы политические последствия, которые его стране не нужны. Он подчеркнул, что такая формулировка — это конкретное политическое заявление, за которым должны последовать шаги.