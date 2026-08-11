Премьер Грузии отказался назвать Россию врагом в ответе на вопрос «позорных» журналистов
Премьер Грузии Кобахидзе отказался назвать Россию врагом
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отказался называть Россию врагом, объяснив, что подобная формулировка имела бы политические последствия, которые его стране совершенно ни к чему.
«Вы хотите получить заголовки, в том числе в российских СМИ, о том, что я заявляю, что Российская Федерация – враг. Это конкретное политическое заявление, за которым потом должны последовать шаги», — сказал Кобахидзе журналистам.
Премьер связал подобную риторику с политикой партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По его словам, именно такие действия предшествовали событиям 2008 года.
Кобахидзе также резко раскритиковал журналистов за такой вопрос, назвав их самих позорными, а оппозиционные СМИ — одним из подразделений «иностранной агентуры».
Ранее политик заявил, что ненависть оппозиции в его стране к России навязана внешними силами. По его словам, они невзлюбили РФ лишь тогда, когда получили соответствующее указание. Кобахидзе также отметил, что всех этих людей судьба Украины волнует гораздо больше, чем Грузия.
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