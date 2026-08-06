«Двери открыты для всех»: Премьер Грузии ответил на обвинения в притеснении туристов из РФ

Грузия остаётся открытой для иностранных туристов, включая граждан России, а сообщения о якобы враждебном отношении к россиянам не соответствуют действительности. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что власти намерены обеспечить комфортные и безопасные условия для всех гостей страны. По его словам, гостеприимство соответствует как национальным традициям, так и экономическим интересам страны.

«Конечно же, наши двери открыты для всех, любых туристов. Это то, о чём мы должны говорить очень открыто», — сказал политик.

Премьер Грузии отметил, что власти сделают всё необходимое, чтобы каждый путешественник чувствовал себя в их стране безопасно.

Кобахидзе также прокомментировал расследование, начатое Службой государственной безопасности Грузии после распространения в социальных сетях сообщений о якобы плохом отношении к российским туристам. По его словам, такие публикации исходят от фейковых аккаунтов, созданных «в одной конкретной стране», после чего их распространяют представители грузинской оппозиции.

Премьер подчеркнул, что все причастные к подобным действиям должны быть установлены в рамках расследования и понести ответственность в соответствии с законом.