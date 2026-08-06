«Мы ещё споём»: Орбакайте в недоумении из-за внезапной отмены концерта в Грузии

Концерт Кристины Орбакайте, запланированный на 7 августа в Батуми, был отменён за два дня до выступления. Об этом у себя в соцсетях сообщила сама певица, отметив, что организаторы не объяснили причины такого решения.

По словам артистки, уведомление об отмене поступило неожиданно, а многие люди специально приехали в Грузию, чтобы посетить её выступление. Орбакайте рассказала, что решение об отмене мероприятия приняли администрация города и руководство концертной площадки, при этом никаких официальных пояснений певице не предоставили.

«Я чувствую поддержку. Я чувствую любовь. Мы обязательно встретимся. Я всегда верю только в хорошее будущее. Мы еще споём», — заверила исполнительница.

Весной Life.ru рассказывал, что популярность Кристины Орбакайте существенно снизилась, из-за чего артистке пришлось сокращать гонорары за выступления и менять сам формат, сделав его более камерным. Теперь она поёт в клубах и ресторанах для небольшой аудитории.