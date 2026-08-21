Поскользнулась и проломила череп: Певица из группы Sugarpop погибла в собственной ванной
Певица из группы Sugarpop Ванесса Бланка погибла, разбив голову в ванной
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Участница филиппинской группы Sugarpop Ванесса Бланка скончалась в результате бытовой травмы. Артистка поскользнулась в ванной и разбила голову. Подробности инцидента раскрыла ее двоюродная сестра Айви на личной странице в соцсетях.
Трагедия произошла 19 августа в квартире певицы, расположенной в одном из кондоминиумов Манилы. Исполнительнице было 30 лет.
По словам родственницы, девушка одевалась в ванной комнате, когда неожиданно потеряла равновесие. При падении она сильно ударилась головой.
Как сообщила Айви, у Ванессы диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, спровоцировавшую внутреннее кровоизлияние в мозг.
Близкие немедленно вызвали экстренные службы, однако медики не появились на месте в течение пятнадцати минут. Не дожидаясь помощи, знакомые решили действовать самостоятельно: певицу посадили в инвалидное кресло и оперативно доставили в клинику.
Несмотря на попытки врачей стабилизировать состояние пациентки, травма оказалась несовместимой с жизнью. Артистку спасти не удалось.