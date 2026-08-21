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21 августа, 14:50

Поскользнулась и проломила череп: Певица из группы Sugarpop погибла в собственной ванной

Певица из группы Sugarpop Ванесса Бланка погибла, разбив голову в ванной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamvanessablanca

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamvanessablanca

Участница филиппинской группы Sugarpop Ванесса Бланка скончалась в результате бытовой травмы. Артистка поскользнулась в ванной и разбила голову. Подробности инцидента раскрыла ее двоюродная сестра Айви на личной странице в соцсетях.

Трагедия произошла 19 августа в квартире певицы, расположенной в одном из кондоминиумов Манилы. Исполнительнице было 30 лет.

По словам родственницы, девушка одевалась в ванной комнате, когда неожиданно потеряла равновесие. При падении она сильно ударилась головой.

Как сообщила Айви, у Ванессы диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, спровоцировавшую внутреннее кровоизлияние в мозг.

Близкие немедленно вызвали экстренные службы, однако медики не появились на месте в течение пятнадцати минут. Не дожидаясь помощи, знакомые решили действовать самостоятельно: певицу посадили в инвалидное кресло и оперативно доставили в клинику.

Несмотря на попытки врачей стабилизировать состояние пациентки, травма оказалась несовместимой с жизнью. Артистку спасти не удалось.

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Никита Никонов
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