Поскользнулась и проломила череп: Певица из группы Sugarpop погибла в собственной ванной

Участница филиппинской группы Sugarpop Ванесса Бланка скончалась в результате бытовой травмы. Артистка поскользнулась в ванной и разбила голову. Подробности инцидента раскрыла ее двоюродная сестра Айви на личной странице в соцсетях.

Трагедия произошла 19 августа в квартире певицы, расположенной в одном из кондоминиумов Манилы. Исполнительнице было 30 лет.

По словам родственницы, девушка одевалась в ванной комнате, когда неожиданно потеряла равновесие. При падении она сильно ударилась головой.

Как сообщила Айви, у Ванессы диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, спровоцировавшую внутреннее кровоизлияние в мозг.

Близкие немедленно вызвали экстренные службы, однако медики не появились на месте в течение пятнадцати минут. Не дожидаясь помощи, знакомые решили действовать самостоятельно: певицу посадили в инвалидное кресло и оперативно доставили в клинику.