Привыкший пить по 1,5 литра водки в день парень загремел в больницу в 25 лет

До 1,5 литра водки или девяти литров сидра в сутки выпивал британец Тоби Уинсон на пике алкогольной зависимости. Так продолжалось около семи лет, пока в 25 лет он однажды не посмотрел в зеркало и не заметил, что белки его глаз пожелтели. Об этом пишет Mirror.

Проблемы начались ещё в 18 лет. Уинсон скрывал от близких масштабы зависимости, а в 21 год резко перестал пить перед медицинским осмотром при поступлении на военную службу. После этого у него начались судороги и галлюцинации: молодому человеку мерещились потоки воды и паутина, опутывающая ноги.

Несмотря на это, он продолжил употреблять спиртное. К тому моменту британец потерял работу и, по его словам, мог выпить первую трёхлитровую бутылку сидра сразу после пробуждения, чтобы справиться с симптомами отмены. Несколько попыток пройти реабилитацию закончились срывами.

Переломным моментом стали пожелтевшие белки глаз. Уинсон обратился в больницу, где врачи диагностировали у него алкогольную болезнь печени. На тот момент ему было всего 25 лет.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина вновь на чал бороться с зависимостью, занялся спортом и завёл собаку. По его словам, примерно через год ему удалось полностью отказаться от спиртного, а состояние печени значительно улучшилось.

Сейчас Уинсон не употребляет алкоголь уже около десяти лет. Свою историю он рассказывает публично, чтобы показать, насколько незаметно зависимость может подчинить себе повседневную жизнь.

Резко отказываться от алкоголя после длительного тяжёлого употребления может быть опасно. В августе нарколог предупредил Life.ru, что внезапная отмена способна спровоцировать судороги, галлюцинации и алкогольный делирий. В таких случаях безопасную тактику прекращения употребления спиртного должен определять врач.