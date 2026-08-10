Судороги, галлюцинации и белая горячка: Врач запретил россиянам резко бросать пить

Решение прекратить пить важно, но при длительном тяжёлом употреблении резкая отмена может вызвать угрожающее состояние. Безопасность зависит от предварительной медицинской оценки, рассказал Life.ru врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

При регулярном воздействии алкоголя нервная система перестраивается и работает с учётом его присутствия. Когда поступление внезапно прекращается, возникает избыточное возбуждение. Первые симптомы могут выглядеть как тяжёлое похмелье: тревога, бессонница, потливость, дрожь, тошнота, учащённый пульс и повышение давления. Но состояние способно быстро ухудшаться. Антон Рудковский Врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас»

К наиболее опасным осложнениям относятся судороги, спутанность сознания, галлюцинации и алкогольный делирий. Риск выше при предыдущих тяжёлых отменах, длительных запоях, сопутствующих заболеваниях, травмах головы, беременности, пожилом возрасте и одновременном употреблении других веществ. По внешнему виду заранее надёжно определить тяжесть невозможно, предупреждает эксперт.

По словам специалиста, попытка перетерпеть дома иногда сопровождается бесконтрольным приёмом снотворных, успокоительных или новой дозы алкоголя. Это может смазать картину, нарушить дыхание и отсрочить обращение за помощью. Схемы из интернета не учитывают состояние сердца, печени, электролитный баланс и лекарственные взаимодействия.

До прекращения употребления врачу важно знать длительность и объём алкоголя, время последней дозы, опыт судорог и делирия, принимаемые препараты и хронические болезни. На основании этих данных выбирают амбулаторное наблюдение или стационар. Если уже появились судороги, галлюцинации, выраженная дезориентация, высокая температура, сильная одышка или человек не узнает близких, нужна экстренная помощь.

Медицински безопасная отмена является только первым этапом. После стабилизации необходимо работать с тягой, привычными триггерами, психическими симптомами и поддержкой семьи. Иначе человек может быстро вернуться к употреблению, а следующая отмена оказаться тяжелее. Цель лечения состоит не просто в том, чтобы пережить несколько трезвых дней, а в том, чтобы снизить риск повторения кризиса.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до 8,06 литра чистого спирта на человека — минимума с конца 1990-х годов. По расчётам ЦНИИОИЗ Минздрава, в 2026 году показатель может сократиться до 7,77 литра. С начала года продажи коньяка упали на 6%, водки — на 2,5%, при этом спрос на ликёры и игристое вырос. К концу 2026 года объём потребления крепкого алкоголя может составить 118 млн декалитров, что на 2% меньше уровня 2025-го.