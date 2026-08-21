Россиянин Новожилов выиграл чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров

Тяжелоатлет Сергей Новожилов завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине. В категории до 55 кг среди спортсменов до 15 лет россиянин показал лучший результат в рывке — поднял 94 кг.

В толчке Новожилов справился со штангой весом 108 кг, став третьем в этом упражнении. По сумме двоеборья спортсмен набрал 202 кг и стал победителем своей весовой категории. Второе место занял Мухаммеда Рустамли из Азербайджана (201 кг), бронза досталась турку Эмину Акдагу (200 кг).

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Приштине завершится 27 августа. Российские участники выступают на турнире с национальной символикой.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 9 июня сообщил, что российские юниоры получили неограниченный допуск к международным стартам в 24 олимпийских дисциплинах. Среди них — художественная гимнастика, фехтование, тяжёлая атлетика, волейбол, дзюдо, борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля приостановил действие отстранения ОКР, введённого 12 октября 2023 года, и рекомендовал снять ограничения для всех российских атлетов. При этом вопрос использования национальной символики (герба, гимна и флага) пока остается открытым.