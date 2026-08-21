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21 августа, 16:43

Генерал-полковник Лямин вступил в должность начальника войск беспилотных систем

Денис Лямин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Денис Лямин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

В российских Вооружённых силах — новый ключевой назначенец. Генерал-полковник Денис Лямин официально приступил к исполнению обязанностей начальника войск беспилотных систем. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов.

«Генерал-полковник Денис Лямин приступил к исполнению обязанностей начальника войск беспилотных систем Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Денис Лямин в разное время занимал ответственные посты в структурах Минобороны, командовал соединениями, курировал вопросы боевой подготовки. Теперь его задача — не просто управлять беспилотниками, а превратить их в полноценную ударную силу, способную решать задачи на всех этапах ведения боя.

Войска беспилотных систем были сформированы в ВС РФ в 2025 году как отдельный род войск. В их составе созданы органы управления, штатные полки и другие подразделения, работающие с воздушными, наземными и морскими беспилотными комплексами.

В Армии России появились войска беспилотных систем
В Армии России появились войска беспилотных систем

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Наталья Демьянова
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