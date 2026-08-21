Бельгийский принц Лоран признал бывшего продавца автомобилей своим сыном

Принц Лоран официально признал 26-летнего Клемана Ванденкеркхова своим сыном и наследником. В Бельгии это решение оформили во время церемонии в ратуше, сообщает Би-би-си.

Церемония прошла около шести месяцев назад, однако её подробности раскрыли только сейчас. Признание дало Ванденкеркхову титул принца, но не место в очереди на бельгийский престол. Он также не получит государственное содержание и не станет участвовать в официальных мероприятиях королевской семьи.

Клеман появился на свет во время отношений принца Лорана с певицей Венди Ван Вантен. Её настоящее имя — Айрис Ванденкеркхов. В 2003 году Лоран женился на принцессе Клэр.

Ванденкеркхов впервые встретил отца в торговом центре в 2013 году, но тогда не знал о родстве. Мать рассказала ему о происхождении, когда юноше исполнилось 16 лет. Спустя четыре года он позвонил принцу, после чего они встретились и прошли тест ДНК. Исследование показало совпадение на 99,5%.

Новый принц пока не решил, возьмёт ли фамилию отца — Саксен-Кобург.

«Возможно, я бы и хотел это сделать, но я горжусь фамилией Ванденкеркхов», — сказал он в интервью газете Het Nieuwsblad. Отказ от фамилии матери он считает неверным с учётом её роли в своей жизни.

Его сводная сестра Луиза и сводные братья Эмерик и Николя входят в линию престолонаследия. Клеман такого права не получил. После изменений законодательства в 2013 году государственное содержание в Бельгии выплачивают только нескольким представителям королевской семьи.

Ранее король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми. Частная встреча прошла в резиденции Хайгроув в Глостершире. Гарри приехал туда вместе с супругой, сыном Арчи и дочерью Лилибет. До поездки участие Меган и детей оставалось под вопросом из-за ситуации с предоставлением охраны в Великобритании.