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19 июня, 12:05

Король Испании и его дочь-наследница вместе сели за штурвал военных самолётов

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Король Испании Филипп VI и его дочь, наследница престола принцесса Астурийская Леонор, совершили совместный учебный полёт на самолётах Pilatus PC-21. Оба находились за штурвалами, сообщила пресс-служба королевского двора.

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Фото © Casa de S.M. el Rey (Секретариат короля Испании Филиппа VI)

Полёт прошёл в рамках военной подготовки принцессы в Генеральной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере (Мурсия). Как отметили в королевском дворе, по завершении военного образования Леонор продолжит обучение в Мадридском университете имени Карлоса III по специальности «Политология». Это был первый совместный полёт короля с наследницей престола.

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Ранее во время торжественного парада в честь Дня вооружённых сил Испании государственный флаг сорвался с флагштока и рухнул вниз прямо на глазах у короля Филиппа VI. Кадры конфуза, случившегося 30 мая, мгновенно разлетелись по соцсетям. Под грохот артиллерийского салюта и звуки гимна флаг внезапно сорвался и полетел вниз.

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Александра Мышляева
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