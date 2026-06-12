Самолёт папы римского не взлетел с Тенерифе, король Испании предоставил свой

Папа Римский Лев XIV не смог покинуть Тенерифе из-за технических проблем с лайнером. Об этом сообщил портал Vatican News.

Воздушное судно Airbus A320 авиакомпании Iberia, на борт которого уже поднялся глава Ватикана и члены делегации, оказалось неисправным. Причиной стала неполадка с двигателем, требующая времени на устранение, уточняет агентство ANSA. Всем пассажирам пришлось вернуться в терминал.

Понтифик покинул самолёт в компании короля Испании Филиппа VI. Монарх провожал гостя после завершения апостольского визита на острове и тут же предложил выход — Лев XIV доберётся до Италии на королевском борту. Журналистам пула предстоит лететь другим рейсом Iberia.

Изначально отправление планировалось на 17:20 по Москве с прибытием в Рим в 21:40. Теперь расписание понтифика скорректировано из-за непредвиденной задержки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в центре Мадрида на мессу папы римского Льва XIV собрались более миллиона верующих. Перед богослужением понтифик проехал по улицам испанской столицы на автомобиле. На площади высокого гостя встречали члены королевской семьи и градоначальник, вручивший ему символический ключ от города.