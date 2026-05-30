Торжество с осадком: На глазах у короля Испании произошёл конфуз с флагом

Во время торжественного парада в честь Дня вооружённых сил Испании государственный флаг сорвался с флагштока и рухнул вниз прямо на глазах у короля Филиппа VI. Кадры конфуза, случившегося 30 мая, мгновенно разлетелись по соцсетям.

Флаг Испании слетел с флагштока во время парада на глазах у Филиппа VI.

Под грохот артиллерийского салюта и звуки гимна флаг внезапно сорвался и полетел вниз. Монарх проследил падение взглядом, но даже не пошевелился, продолжая отдавать воинское приветствие. Лишь по лицу было заметно, насколько сильно он огорчён. Упавшее полотнище тут же подхватили и бережно сложили на руки солдату, стараясь не дать ему коснуться земли

Нынешние торжества впервые проходят в городе Виго, куда съехалось всё высшее руководство страны. Этот день является одним из главных государственных праздников королевства.

