WSJ: Министр Сухопутных войск США Дрисколл может покинуть пост до конца года

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может покинуть должность до конца года или раньше. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, Дрисколл продолжительное время спорит с главой Пентагона Питом Хегсетом. Издание не раскрыло содержание разногласий между чиновниками.

Летом Дрисколл вместе с семьёй выехал из служебного жилья возле Арлингтонского кладбища в пригороде Вашингтона. Этот дом предназначен для министра Сухопутных войск.

Дрисколл тесно работал с генералом Рэнди Джорджем, который в апреле оставил пост начальника штаба армии США. После его ухода должность временно занял генерал Кристофер Ланив. Источники газеты называют его близким союзником Хегсета.

Ранее газета The Washington Pos обвинила главу Пентагона Пита Хегсета в передаче президенту США Дональду Трампу недостоверных сведений о запасах боеприпасов. По данным издания, американский лидер потребовал объяснить, почему армия продолжает испытывать дефицит вооружений. Хегсет заявил, что за ситуацию отвечает его заместитель Стивен Файнберг. Сам Трамп до этого считал проблему с запасами решённой и не планировал дополнительного вмешательства. Публикация не содержала данных о количестве недостающих боеприпасов.