В США неожиданно сменили генерала, отвечавшего за помощь Киеву

Пентагон неожиданно сменил одного из ключевых американских генералов в Европе, чей корпус в том числе координирует военную помощь Украине. Командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу досрочно сняли с должности, сообщает ABC News.

Костанца в любом случае должен был оставить пост через два месяца, однако в Пентагоне решили не дожидаться плановой ротации. Причины досрочного отстранения генерала пока не раскрываются.

5-й армейский корпус отвечает за руководство сухопутными силами США и координацию операций в Европе. Подразделение также участвует в организации американской военной помощи Киеву и управлении присутствием войск США вдоль восточного фланга НАТО.

Временно командование перешло к заместителю Костанцы, бригадному генералу Джону Маунтфорду. В октябре корпус планировалось передать генерал-майору Томасу Фелти, кандидатуру которого уже утвердил Сенат.

Перестановка произошла на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе и реформ высшего командования, которые проводит глава Пентагона Пит Хегсет. При этом источник ABC News утверждает, что отстранение Костанцы не связано с этой кампанией и не имеет политической подоплёки.

Ранее Life.ru писал, что Пит Хегсет призвал Конгресс направлять дополнительные деньги прежде всего на американскую армию, а не на ВСУ. Глава Пентагона напомнил, что Киев уже получил пять дополнительных пакетов военной помощи, тогда как финансирование собственных войск США становится предметом политических споров. Такое отношение законодателей к потребностям американских военных Хегсет назвал лицемерием.