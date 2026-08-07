Пентагон впервые потратит $400 млн на лазеры против беспилотников

Армия США готовит крупную закупку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками. На системы направленной энергии Пентагон намерен потратить не менее $400 млн, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.

Поставщиком станет американская компания AeroVironment. Военные получат противодроновые комплексы LOCUST, способные поражать воздушные цели лазерным лучом.

Ранее эта система уже проходила испытания в боевых условиях. По данным Axios, LOCUST мощностью 20 кВт сбивал несколько беспилотников с палубы авианосца «Джордж Буш».

В июне руководство Пентагона впервые лично наблюдало за тестами лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико. Тогда военные оценивали как раз мобильные системы направленной энергии, предназначенные для защиты от массовых атак дронов.

Интерес к таким разработкам в США продолжает расти на фоне стремительного распространения беспилотников. Лазерные комплексы рассматриваются как более дешёвая альтернатива ракетам-перехватчикам при отражении налётов небольших БПЛА.

Сам Дональд Трамп также заявлял, что хотел бы видеть лазерное оружие на новых американских линкорах наряду с ракетами, электромагнитными и обычными пушками.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон убрал из открытого доступа ежегодные отчёты о недостатках американских вооружений. В ведомстве опасаются, что потенциальные противники смогут использовать ИИ для анализа накопленных данных и поиска уязвимостей техники. Теперь материалы доступны только в защищённой сети для авторизованных сотрудников.