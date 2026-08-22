На пляже Нью-Джерси отец с сыном случайно нашли зуб мегалодона

Редкий след доисторического хищника обнаружили на побережье Нью-Джерси во время обычной прогулки. 42-летний Майкл Бауэрс из Пенсильвании и его 11-летний сын Бо нашли в камнях на пляже Си-Айл-Сити окаменевший зуб мегалодона. Специалисты подтвердили, что находка принадлежит древней гигантской акуле. Об этом пишет NJ.com.

Зуб мегалодона. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Cape May Whale Watch and Research Center

Семья приехала в Си-Айл-Сити впервые и отправилась к каменной насыпи неподалёку от Таунсендс-Инлет. Бауэрс заметил что-то необычное в узком отверстии между камнями, но достать предмет самостоятельно не смог. Тогда к поискам подключился сын. Именно ему удалось вытащить находку. После этого отец и сын отвезли её в Cape May Whale Watch and Research Center. Исследователи определили, что перед ними зуб мегалодона — вида, исчезнувшего примерно 3,6 млн лет назад. По оценкам специалистов, эти акулы могли достигать около 18 метров в длину.

В Государственном музее штата сообщили, что документально подтверждено менее пяти случаев обнаружения зубов мегалодона на территории Нью-Джерси. Останки его родственников попадаются на побережье чаще. Есть и вероятное объяснение тому, почему окаменелость оказалась именно здесь. Исследовательский центр связал её появление на берегу с недавними работами по восстановлению пляжа. Для расширения береговой линии использовали песок, добытый со дна недалеко от побережья. Вместе с грунтом на сушу мог попасть и зуб, пролежавший в морских отложениях миллионы лет.

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