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Регион
13 августа, 12:29

В Швеции нашли захоронение беременной женщины возрастом до 9,5 тысячи лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Microgen

На небольшом острове в Швеции археологи обнаружили крайне редкое захоронение эпохи мезолита — останки молодой женщины и недоношенного ребёнка. Возраст находки оценивается примерно в 8–9,5 тысячи лет, сообщает Arkeonews.

Сначала исследователи обнаружили человеческие кости, принадлежавшие ребёнку, который умер примерно на 32–34-й неделе внутриутробного развития. Для захоронений каменного века подобные находки считаются крайне редкими.

Рядом археологи раскопали останки взрослого человека — несколько рёбер и фрагмент тазовой кости. Антропологическое исследование показало, что они принадлежали молодой женщине, умершей примерно в 20-летнем возрасте.

Соседство останков женщины и недоношенного ребёнка позволяет предположить их связь. Однако из приведённых данных пока нельзя однозначно утверждать, что женщина была его матерью или что они умерли одновременно.

Находка относится к мезолиту — периоду каменного века между палеолитом и неолитом. Для Северной Европы он пришёлся на время после окончания последнего ледникового периода, когда регион постепенно заселяли группы охотников, рыболовов и собирателей.

В Ленинградской области нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика
В Ленинградской области нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

Ранее археолог Василий Новиков сообщил, что исследователи изучили необычное парное захоронение в комплексе «Гнездово» в Смоленской области. В большой погребальной камере размером 6,5 на 5 метров, окрашенной в белый и красный цвета, нашли останки обезглавленного мужчины, молодой женщины и коня. Рядом с покойными лежали сломанный меч, колчан со стрелами, фрагменты щита, ведро, оселок, фибула, кошелёк с гребнем и гирьками и другие предметы.

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Анастасия Никонорова
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