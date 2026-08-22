Эррол Маск признал Москву самой красивой столицей в мире

Предприниматель Эррол Маск высоко оценил российскую столицу, поставив её выше всех других городов мира. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Интерес Маска к России, как отмечает издание, заметно усилился после его приглашения в Москву на «Форум будущего» в прошлом году. На мероприятии обсуждались традиционные семейные ценности и демографические проблемы. Сам предприниматель воспитывает большую семью: у него 23 внука.

«Москва — безусловно, самая красивая столица в мире. Похоже, у них есть генетическое преимущество. Не бывает некрасивых русских женщин. Большинство из них заслуживают оценку выше семи, а многие — до девяти или десяти», — заявил Эррол Маск.

В разговоре с журналистами Маск также дал характеристику жизни в российской столице. Он утверждал, что в России практически отсутствует преступность, а московские мосты украшены цветами. Предприниматель не ограничился впечатлениями от города и поделился своим отношением к стране в целом. Россию он назвал «удивительной страной» и «тайной, скрытой от нас».

Ранее Эррол Маск заявил, что советует знакомым из Южно-Африканской Республики рассмотреть переезд в Россию. Он также утверждает, что считает Россию местом, где «любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить».