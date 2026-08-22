«Арсенал» — «Ковентри Сити» — 3:0: результат матча, голы и турнирная таблица АПЛ

«Арсенал» разгромил «Ковентри Сити» со счётом 3:0 в первом матче Английской премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 21 августа на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Голы забили Кай Хаверц, Букайо Сака и Мартин Эдегор. Действующий чемпион Англии начал защиту титула с уверенной победы, а вернувшийся в АПЛ спустя 25 лет «Ковентри» потерпел крупное поражение.

Результат матча «Арсенал» — «Ковентри Сити» 21 августа 2026 года

Матч первого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ковентри Сити» завершился со счётом 3:0 в пользу лондонцев. К перерыву хозяева вели в два мяча, а вскоре после начала второго тайма Мартин Эдегор установил окончательный результат.

Итоговый счёт матча «Арсенал» — «Ковентри Сити» — 3:0 в пользу лондонского клуба. Инфографика © Life.ru

Матч состоялся 21 августа 2026 года на «Эмирейтс». Начало встречи — в 22:00 мск.

Кто забил в матче «Арсенал» — «Ковентри»

Кай Хаверц, Букайо Сака и Мартин Эдегор забили голы в матче «Арсенал» — «Ковентри Сити». Инфографика © Life.ru

Первый мяч родился после отбора Христоса Цолиса на чужой половине поля: Риккардо Калафьори прострелил в штрафную, а Хаверц в касание отправил мяч в ворота.

Через восемь минут преимущество «Арсенала» удвоил Сака. Прострел Цолиса голкипер «Ковентри» Карл Рашворт отбил прямо к полузащитнику лондонцев, который не упустил момент.

На 49-й минуте Сака и Бен Уайт разыграли комбинацию на правом фланге, после которой Эдегор пробил по воротам. Удар у капитана «Арсенала» получился не самым чистым, но мяч дезориентировал Рашворта и оказался в сетке — 3:0.

«Арсенал» — «Ковентри Сити»: турнирная таблица АПЛ после матча

Поскольку «Арсенал» — «Ковентри» был первым матчем сезона-2026/27, сразу после финального свистка именно лондонский клуб возглавил турнирную таблицу АПЛ. У команды Микеля Артеты стало три очка и разница мячей +3.

«Ковентри», соответственно, после своей первой игры оказался на последней строчке с нулём очков и разницей −3. Остальные 18 клубов к этому моменту ещё не провели матчи первого тура, поэтому положение команд меняется по мере продолжения игрового уикенда.

«Арсенал» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ после победы над «Ковентри Сити» 3:0. Инфографика © Life.ru

Таким образом, «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с трёх очков. В сезоне-2025/26 «канониры» стали чемпионами Англии впервые за 22 года.

Как прошёл матч «Арсенал» — «Ковентри»

«Арсенал» с первых минут захватил инициативу и практически не позволял новичку Премьер-лиги выходить из обороны. Лондонцы владели мячом 64,1% времени, нанесли 20 ударов против четырёх у соперника и шесть раз попали в створ. Показатель ожидаемых голов xG составил 1,88 против 0,20.

Статистика матча «Арсенал» — «Ковентри Сити»: 20 ударов и 64,1% владения мячом у лондонцев. Инфографика © Life.ru

Особенно тяжёлым для «Ковентри» оказался первый тайм. По данным Opta, команда не совершила за первые 45 минут ни одного отбора и ни разу не коснулась мяча в штрафной «Арсенала». Первый успешный отбор гости сделали только на 69-й минуте, когда счёт уже был 3:0.

Для «Ковентри» встреча стала первым матчем в Премьер-лиге с 2001 года. Команда Фрэнка Лэмпарда вернулась в высший дивизион английского футбола после 25-летнего отсутствия, но сразу получила в соперники действующего чемпиона страны.

Составы «Арсенала» и «Ковентри»

«Арсенал»: Давид Райя, Бен Уайт, Кристиан Москера, Габриэл, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Букайо Сака, Кай Хаверц, Христос Цолис.

«Ковентри Сити»: Карл Рашворт, Милан ван Эвейк, Бобби Томас, Орель Аменда, Джей Дасилва, Франк Оньека, Калеб Йиренки, Мэтт Граймс, Брэндон Томас-Асанте, Эллис Симмс, Лум Чауна.

Что означает победа «Арсенала» над «Ковентри»

Для команды Микеля Артеты это уже второй разгром 3:0 подряд в официальных матчах. За несколько дней до старта АПЛ «Арсенал» с тем же счётом победил «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии. Теперь действующий чемпион начал защиту титула с победы в первом туре.

Сам Артета одержал 150-ю победу в Премьер-лиге в качестве главного тренера «Арсенала». Для достижения этой отметки ему потребовалось 249 матчей.

Когда следующие матчи «Арсенала» и «Ковентри» в АПЛ

В следующем туре «Ковентри Сити» сыграет дома против «Халл Сити» 29 августа.

«Арсеналу» предстоит выездной матч с «Астон Виллой» 31 августа.

Частые вопросы

Как сыграли «Арсенал» и «Ковентри Сити»?

«Арсенал» победил «Ковентри Сити» со счётом 3:0 в первом туре Английской премьер-лиги сезона-2026/27.

Кто забил голы в матче «Арсенал» — «Ковентри»?

Кай Хаверц забил на 15-й минуте, Букайо Сака — на 23-й, Мартин Эдегор — на 49-й.

На каком месте «Арсенал» после матча с «Ковентри»?

Сразу после первого матча сезона «Арсенал» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка с разницей мячей +3. Позиции в таблице меняются по мере проведения остальных матчей первого тура.

Когда «Ковентри» в последний раз играл в Премьер-лиге?