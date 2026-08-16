«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 3:0: результат матча за Суперкубок Англии 2026

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0 и стал обладателем Суперкубка Англии 2026 года. Победу лондонцам принесли голы Риккардо Калафьори, Кая Хаверца и Мартина Эдегора. Первый мяч был забит уже через 23 секунды после начала встречи.

Результат матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» 16 августа 2026 года

Матч за Суперкубок Англии прошёл 16 августа на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. «Арсенал», выигравший Английскую премьер-лигу в сезоне-2025/26, встретился с обладателем Кубка Англии «Манчестер Сити». Итоговый счёт — 3:0 в пользу «Арсенала».

Лондонцы практически решили исход встречи ещё до перерыва. Уже в первой атаке Риккардо Калафьори открыл счёт, а на 28-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество команды Микеля Артеты. В самом начале второго тайма Мартин Эдегор забил третий мяч.

Голы матча:

1:0 — Риккардо Калафьори, 1-я минута;

2:0 — Кай Хаверц, 28-я минута;

3:0 — Мартин Эдегор, 48-я минута.

Калафьори забил самый быстрый гол в истории Суперкубка Англии

Главным событием матча стал гол Риккардо Калафьори. Защитник «Арсенала» получил передачу Майлза Льюиса-Скелли, ворвался в штрафную и отправил мяч в ворота практически сразу после стартового свистка.

По данным Reuters, с момента начала встречи прошло всего 23 секунды. Британские спортивные СМИ называют этот мяч самым быстрым голом в истории Суперкубка Англии. До Калафьори последний гол в первую минуту матча за трофей был забит ещё в 1968 году.

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Кто выиграл Суперкубок Англии 2026 года

Обладателем Суперкубка Англии 2026 года стал лондонский «Арсенал», победивший «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Для команды Микеля Артеты это первый трофей нового сезона и уже 18-я победа в Community Shield в истории клуба. Перед матчем у «канониров» было 17 титулов — больше выигрывал только «Манчестер Юнайтед».

Предыдущий Суперкубок «Арсенал» выигрывал в 2023 году. Тогда лондонцы также встречались с «Манчестер Сити»: основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти «канониры» победили 4:1.

Таким образом, «Арсенал» выиграл все четыре своих матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»: до встречи 2026 года лондонцы побеждали соперника в 1934, 2014 и 2023 годах.

Как «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити»

«Арсенал» получил преимущество практически с первых секунд и не позволил сопернику вернуться в игру. После рекордного гола Калафьори Хаверц увеличил разрыв, а Эдегор сделал счёт разгромным вскоре после перерыва. Новичок лондонцев Христос Цолис отметился двумя результативными передачами.

Для нового главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески матч стал первой официальной игрой во главе команды. «Горожане» пытались ответить усилиями Фила Фодена и Эрлинга Холанда, однако голкипер «Арсенала» Давид Райя сохранил ворота в неприкосновенности.