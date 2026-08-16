Гол за 24 секунды и разгром: «Арсенал» не оставил шансов «Сити» в матче за Суперкубок
«Арсенал» со счётом 3:0 разгромил «Манчестер Сити» и забрал Суперкубок Англии
Обложка © ТАСС / ЕРА /DIMITRIS LEGAKIS1
Лондонский «Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии 2026 года, уверенно обыграв «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Финальный поединок прошёл на валлийском стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. Обслуживала встречу судейская бригада во главе с арбитром Сэмюэлом Барроттом .
Уже на первой минуте (24-я секунда) Риккардо Калафьори вывел «Арсенал» вперёд, а к 28-й минуте Кай Хаверц укрепил лидерство «канониров». После перерыва, на 48-й минуте, Мартин Эдегор довёл счёт до разгромного.
Напомним, что Суперкубок Англии традиционно разыгрывают победитель АПЛ и обладатель национального Кубка. В минувшем сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии, набрав 85 очков, и дошел до финала Лиги чемпионов, где в серии пенальти уступил «ПСЖ». Их соперник по Суперкубку, «Манчестер Сити», завершил чемпионат на второй строчке с 78 очками, однако завоевал Кубок Англии, что и обеспечило им участие в этом матче.
Ранее Life.ru рассказывал, что ПСЖ второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который завоевал уже девятый трофей в состава клуба из Парижа.
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