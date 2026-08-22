Противники России рассчитывали быстро сломить страну, используя для этого нынешние власти Украины. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил 22 августа, выступая на втором этапе XXIII съезда партии в Москве.

По словам политика, западные страны ошибочно полагали, что давления на Москву и поддержки Киева будет достаточно для достижения поставленной цели. Самих противников России Медведев назвал «агрессивными циничными негодяями».

«Наши враги по сути — это агрессивные циничные негодяи. Они были уверены, что смогут легко сломить нашу страну и наших людей. Для этого, как они, видимо, полагали, достаточно выставить против России поклоняющегося останкам нацистского отребья наркомана и его банду христопродавцев», — сказал Медведев.

Подобную позицию председатель «Единой России» высказывал и раньше. В июне он говорил, что часть европейских политических элит добивается поражения и распада России, а поддержку Украины рассматривал как один из инструментов давления на Москву.

На нынешнем съезде Медведев также говорил о задачах партии перед выборами в Госдуму и реализации новой Народной программы. Второй этап съезда был запланирован на 22 августа, в его повестку вошло в том числе принятие предвыборной программы.

В начале августа Медведев заявил, что западных лидеров ждёт возмездие за попытки добиться уничтожения России. По его словам, ответственность должна коснуться не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто стоит за их действиями.