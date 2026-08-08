Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западных политиков ждёт возмездие за действия против России. Об этом он сказал, отвечая на вопрос РИА «Новости».

По словам Медведева, западные страны стремятся добиться уничтожения России любыми средствами и привлекают для этого политиков и других исполнителей.

«Запад уверен, что сможет вовремя выйти из игры, но напрасно. Роль лидеров западных держав весьма неприглядна и очевидна всем. Возмездие ждёт не только непосредственных исполнителей преступлений, но и их заказчиков», — заявил зампред Совбеза.

Он также упомянул бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Владимира Зеленского, назвав их примерами политиков, которых Запад использует для достижения своих целей.

«Остаться в белых перчатках, как они сделали после Второй мировой войны и краха вскормленного ими гитлеровского нацизма, на этот раз не удастся», — добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции против российских компаний являются частью стратегии Запада по ослаблению России. По его словам, ограничения вводят ЕС, США, Япония, Канада и Австралия, оказывая давление на отечественный бизнес за рубежом.