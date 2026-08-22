В Бурятии проверяют сообщения о брошенных гидом в горах туристах

В Бурятии начали проверку сообщений о том, что проводник оставил без сопровождения группу путешественников прямо в горах во время длительного похода. Об этом рассказали в республиканском следственном управлении СК.

Судя по публикациям в соцсетях, люди купили тур и отправились с гидом в поход длиной в десять дней. Маршрут пролегал по направлению Нилова Пустынь – Шумак – Аршан.

По данным следователей, в какой-то момент проводник ушёл, а туристы остались одни.

«По пути гид покинул группу, оставив людей в горах без помощи, где они подвергались опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Только спустя несколько суток путешественники сумели добраться до посёлка и попасть к врачам.

Восстановлением всех обстоятельств случившегося занимаются следователи Тункинского района. Сейчас идёт проверка по факту оказания туристических услуг, которые могли не соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Напомним, в Бурятии гид бросил группу туристов в горах без еды, лекарств и транспорта, хотя поход обещали лёгким. Организаторы не предоставили обещанных лошадей, рацион был скудным, а гид, несмотря на предупреждения о буреломе и разлившейся реке, убедил группу идти дальше. Позже он ушёл искать лошадей, но наутро его нашли отдыхающим в гамаке — он передумал нанимать транспорт и предложил туристам справляться самим. Одну из путешественниц укусил клещ, поднялась температура, лошади приехали только через три дня за 25 тысяч рублей каждая. Вернувшись, женщина написала заявление на гида, который сам впервые проходил этот маршрут, а в ответ услышала оправдания о неподготовленности группы и своей спешке в Киргизию.