Гид бросил туристов в горах Бурятии и уехал в Киргизию

В Бурятии разразился скандал вокруг походного тура: гид оставил группу туристов без помощи в горах, из-за чего путешественникам пришлось самостоятельно решать проблемы с едой, лекарствами и транспортом. Поход, который изначально позиционировался как лёгкий, растянулся почти на две недели. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Гид бросил туристов в Бурятии. Видео © Telegram / Mash

Елена из Новосибирска отправилась в этот тур вместе со своим молодым человеком. Пара заплатила по 32 тысячи рублей за десятидневный маршрут Нилова Пустынь — Шумак — Аршан, причём организаторы предлагали скидку и обещали комфортную заброску на лошадях. Однако с самого начала всё пошло не по плану: лошадей группе не предоставили, и первые участки маршрута туристы преодолевали пешком. В группе было всего пять человек, а их сопровождал гид Михаил Бобошко.

Когда путешественники добрались до Шумака, они встретили людей, которые возвращались с дороги на Аршан и предупреждали о серьёзных препятствиях: буреломе и разлившейся реке Китой. Несмотря на это, гид убедил группу продолжать путь. При этом рацион был крайне скудным — на завтрак и ужин выдавали около 290 граммов крупы и банку тушёнки, а обеды часто и вовсе пропускали.

Позже Бобошко признал, что маршрут оказался значительно сложнее, чем предполагалось, и ушёл искать лошадей, фактически бросив группу. Туристы остались одни, попали под сильный дождь и вынуждены были ночевать прямо на месте. Тогда же Елену укусил клещ, и у неё резко поднялась температура. На следующее утро группа вернулась обратно к Шумаку, где нашла своего гида — он отдыхал в гамаке и сообщил, что передумал нанимать лошадей, предложив туристам самостоятельно искать транспорт для спуска.

Напарники по группе помогли Елене и её парню деньгами на продукты, чтобы хоть как-то перебиться. Лошади, которых удалось найти, приехали только через три дня из-за плохой погоды, и каждая обошлась в 25 тысяч рублей. Вернувшись в Новосибирск, Елена обратилась к врачам — опасных инфекций после укуса клеща не обнаружили. Однако она решила не оставлять происшествие без последствий и написала заявление на гида, который, по её словам, сам впервые проходил этот маршрут, хотя выдавал себя за опытного инструктора.

Сам Михаил Бобошко позднее оправдывался тем, что группа якобы оказалась недостаточно подготовленной, а ему нужно было срочно отправляться на следующий тур в Киргизию, поэтому он не мог уделять группе достаточно времени. Туристы же остались возмущены таким отношением.

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