Не послушался и прыгнул: Турфирма ответила россиянину, разбившему голову на экскурсии во Вьетнаме

В компании «ВьеТур» заявили, что оказали необходимую помощь россиянину, разбившему голову во время экстрим-экскурсии во Вьетнаме. Там также утверждают, что 47-летнего москвича Илью Строкова предупреждали об опасности прыжка, но он не послушал. Сам турист описывает случившееся иначе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Россиянин получил травму головы на экстрим-экскурсии во Вьетнаме. Видео © Telegram/ SHOT

По словам Строкова, сопровождающий сообщил, что глубина в точке для прыжков составляет пять-шесть метров, а запрещающих знаков поблизости не было. Мужчина утверждает, что в воде оказалось гораздо мельче. После удара он получил травму головы, однако аптечки у гида, отмечает россиянин, не оказалось. На КПП парка удалось найти лишь йод и пластырь.

Строков также заявил, что сопровождающая отказалась вызывать скорую, поскольку должна была продолжать экскурсию, и предложила ему самостоятельно добраться до больницы. В госпитале туристу зашили рану на голове.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский турист впал в глубокую кому после ДТП во Вьетнаме. Мужчина ехал на мотобайке и, по предварительным данным, столкнулся с велосипедистом. Несмотря на шлем, он получил тяжёлую травму головы и оказался в реанимации. Позже россиянин скончался.