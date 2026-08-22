Разговоры об устаревании Мецаморской АЭС в Армении направлены на подрыв сотрудничества Москвы и Еревана. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В зарубежной прессе периодически появляются утверждения о небезопасности единственной работающей в Армении атомной электростанции. Авторы таких публикаций настаивают на том, что станция использует устаревшие технологии, угрожает всему региону и должна быть закрыта.

Подобные вбросы в Москве слышат уже не в первый раз. По словам Захаровой, они воспринимаются как попытка привнести раскол в российско-армянское сотрудничество в атомной отрасли и помешать развитию совместных инициатив.

«Кроме того, они выглядят как способствование продвижению действительно деструктивных для региона западных прожектов и технологий, причем значительно уступающих российским, в том числе по безопасности», — ответила она.

Дипломат подчеркнула, что Мецаморская АЭС обладает солидным запасом прочности. Реакторная установка специально адаптирована к высокой сейсмичности региона. Надёжность станции подтверждают и в Международном агентстве по атомной энергии.

Сейчас российские и армянские специалисты проводят мероприятия по повторному продлению срока службы энергообъекта вплоть до 2036 года. Станция вырабатывает около 30% всей электроэнергии Армении.

Захарова предостерегла, что закрытие единственного в Закавказье атомного энергообъекта неизбежно усилит зависимость государства от поставок электричества из других стран.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что Москва готова построить в Армении атомную электростанцию большой мощности. По его словам, реализация такого проекта обеспечит республику дешёвым электричеством на десятилетия, а возможно, и на век вперёд. Помимо низких тарифов для населения, страна получила бы мощный толчок для развития индустриального сектора.