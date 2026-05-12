Москва сделала Еревану предложение, от которого трудно отказаться. Российская сторона готова построить в республике атомную электростанцию большой мощности, которая обеспечит армян дешёвым электричеством на десятилетия, а то и на век вперёд. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

В случае реализации, помимо низких тарифов для населения, страна получила бы мощный толчок для роста индустриального сектора.

«Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и всегда может передать Армении свои наработки и опыт», — подчеркнул Калугин.

РФ также готова делиться передовыми цифровыми решениями, включая интернет-банкинг и перевод госуслуг в «цифру».

Дипломат подчеркнул, что Москва не навязывает партнёру культурный код и не требует поступаться идентичностью. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ — вот та модель, на которую нацелена наша страна, отметил Калугин.

Ранее глава «Росатома» заявил, что компания не будет работать с «непотребным» Siemens. По его словам, немецкие партнёры проявили себя как ненадёжные поставщики. Также Алексей Лихачёв отметил, что, отказавшись от атомной энергетики, Германия утратила свою значимость на мировом рынке в будущем.