Лихачёв заявил, что «Росатом» не будет работать с «непотребным» Siemens

«Росатом» больше не будет сотрудничать с таким «непотребным» поставщиком, как немецкая компания Siemens. Об этом в субботу заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, немецкие партнёры проявили себя как ненадёжные поставщики. Лихачёв также отметил, что, отказавшись от атомной энергетики, Германия утратила свою значимость на мировом рынке в будущем.

«Они ухудшили своё положение из-за неприемлемого поведения, особенно касательно поставок. Мы больше не планируем с ними работать», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

По его словам, удалось найти альтернативных поставщиков как внутри страны, так и среди дружественных государств, а также полностью заменить системы управления, АСУ ТП и электрооборудование решениями, не связанными с Siemens, — как на зарубежных рынках, так и в России.

Ранее сообщалось, что единственная в Румынии атомная электростанция в городе Чернаводэ с 10 мая временно прекратит выработку электроэнергии. Второй энергоблок был отключён ещё 4 мая из-за выхода из строя трансформатора, и ремонт потребовал больше времени, чем предполагалось. Кроме того, с 10 мая в плановый простой уходит первый блок — его остановку запланировали два года назад.