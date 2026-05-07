Лихачёв: В Энергодаре третий день фиксируется очень высокая активность ВСУ

Третий день подряд Вооружённые силы Украины проявляют очень высокую активность в Энергодаре — одном из ключевых городов Росатома. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По словам главы Росатома, речь идёт об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилые кварталы. Позавчера в городе зафиксировали более 20 взрывов — сгорели пять машин, серьёзно повреждён пожарный автомобиль. Несколько прилётов пришлось непосредственно по зданию городской администрации. Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который служит бомбоубежищем для сотрудников мэрии. К счастью, никто из них не пострадал.

С 30 апреля по 3 мая город полностью потерял энергоснабжение из-за повреждения электротехнического оборудования в области. Всё это время критически важные объекты — больницы и коммунальная инфраструктура — работали от резервных дизельных генераторов.