Лихачёв: В Энергодаре третий день фиксируется очень высокая активность ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Третий день подряд Вооружённые силы Украины проявляют очень высокую активность в Энергодаре — одном из ключевых городов Росатома. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
По словам главы Росатома, речь идёт об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилые кварталы. Позавчера в городе зафиксировали более 20 взрывов — сгорели пять машин, серьёзно повреждён пожарный автомобиль. Несколько прилётов пришлось непосредственно по зданию городской администрации. Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который служит бомбоубежищем для сотрудников мэрии. К счастью, никто из них не пострадал.
С 30 апреля по 3 мая город полностью потерял энергоснабжение из-за повреждения электротехнического оборудования в области. Всё это время критически важные объекты — больницы и коммунальная инфраструктура — работали от резервных дизельных генераторов.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. А за сутки российские ПВО за сутки перехватили 570 дронов и 4 снаряда HIMARS.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.