Российские ПВО за сутки сбили 570 дронов и 4 снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 570 беспилотников самолётного типа и 4 реактивных снаряда американской системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 БПЛА самолётного типа», — сказано в своде МО РФ от 7 мая.