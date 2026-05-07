Российские ПВО за сутки сбили 570 дронов и 4 снаряда HIMARS
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 570 беспилотников самолётного типа и 4 реактивных снаряда американской системы HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 БПЛА самолётного типа», — сказано в своде МО РФ от 7 мая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбили очередной БПЛА, летевший в сторону столицы. С начала суток это уже 33-й дрон. Данные о последствиях на земле не приводятся. А в Перми в жилой многоэтажке произошёл взрыв. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Очевидцы пишут о громких хлопках над городом. Губернатор Махонин сообщил об ударе ВСУ по предприятию в Перми и призвал идти в укрытия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.