Единственная АЭС Румынии уходит в простой с 10 мая

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nuclearelectrica Oficial

Единственная в Румынии атомная электростанция, расположенная в городе Чернаводэ, с 10 мая временно прекратит выработку электроэнергии. Об этом сообщила компания-оператор Nuclearelectrica.

Второй энергоблок станции был отключён ещё 4 мая из-за выхода из строя трансформатора. Ремонт, как выяснилось, потребует больше времени, чем предполагалось изначально.

Кроме того, с 10 мая в плановый простой уходит и первый блок — его остановка была запланирована два года назад. Таким образом, АЭС полностью перестанет снабжать энергией национальную сеть. Оператор уточнил, что первый блок будет выведен из работы по утверждённому графику остановок. О сроках возобновления генерации пока не сообщается.

Бельгия приостановила демонтаж АЭС и возвращается к развитию ядерной энергетики

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце апреля Бангладеш сделал важный шаг в развитии своей ядерной энергетики: в реактор первого блока АЭС «Руппур», построенной по российскому проекту, загрузили ядерное топливо. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв вместе с министром науки и технологий страны нажали символическую кнопку, официально запустив процесс физического пуска энергоблока.

