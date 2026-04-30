Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер сообщил в соцсети X о приостановке работ по выводу из эксплуатации остановленных ядерных реакторов. Он также заявил о намерении страны полностью восстановить свою атомную энергетику.

По словам премьера, Бельгия достигла договоренности с ведущей энергетической компанией Engie о разработке условий для проведения исследований, необходимых для полного перезапуска всех действующих атомных электростанций.

«С этого момента все работы по демонтажу реакторов приостанавливаются, решение вступило в силу немедленно», — сказано в сообщении Де Вевера.

Энергетический кризис вынудил бельгийское правительство отказаться от ранее намеченного поэтапного вывода из эксплуатации атомных электростанций, который планировался с начала 2000-х годов. Десятилетиями крупные АЭС «Дул» и «Тианж», насчитывавшие семь энергоблоков, играли ключевую роль в энергоснабжении страны, обеспечивая более половины ее потребностей. Однако сейчас в строю остался лишь один блок, так как все остальные были построены в 1960-х годах и уже отработали свой срок службы.

Важно отметить, что оператором бельгийских АЭС с 2008 года является французская Engie (образованная в результате покупки Gaz de France бельгийской Suez). Это обстоятельство ограничивает полный контроль бельгийского правительства над национальной энергетикой, делая принятие решений по энергобезопасности предметом сложных переговоров.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Курской АЭС-2 полностью подготовлен к вводу в эксплуатацию. Теперь предстоит финальная проверка со стороны Ростехнадзора.