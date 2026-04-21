Первый энергоблок Курской АЭС-2 прошёл все испытания и готов к началу работы

Первый энергоблок Курской АЭС-2 полностью подготовлен к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале станции.

«Самый современный энергоблок в России с реактором ВВЭР-ТОИ прошёл полный цикл испытаний — все системы и оборудование подтвердили проектные параметры», — говорится в публикации.

В пресс-службе подтвердили, что пусконаладочные работы на объекте успешно завершены. Теперь предстоит финальная проверка со стороны Ростехнадзора.

Напомним, что в январе начался процесс заливки фундаментной плиты энергоблока № 3 Курской АЭС-2. Её площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров, а сама плита разбита на шесть захваток для бетонирования. Первый «пусковой» объём составил около 1,9 тысячи кубометров и заливался примерно сутки, а всего в основание должны уложить более 15 тысяч кубометров бетона.