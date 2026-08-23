Новости СВО 23 августа: ВС РФ штурмуют Никаноровку и Казачью Лопань, ВСУ отступают под Харьковом, Путин назвал план Зеленского «экзотикой» Оглавление Сумская область 23 августа: Удары по Сумам и бои за Уланово ДНР: «Юг» прорвался в Никаноровку Харьковская область: Штурм Должанки и бои за Казачью Лопань Запорожская область: «Восток» продвигается к Великомихайловке Карта СВО на 23 августа 2026 года Бразилия и США давят на Украину Предложения от Зеленского о мире Армия России наступает в Сумском районе на Писаревку и Уланово, в Запорожской области отбиты все атаки противника, группировка «Запад» сжигает артиллерию ВСУ — дайджест Life.ru. 22 августа, 21:07 9335 9335 Армия России наступает у границы Белгородской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 23 августа: Удары по Сумам и бои за Уланово

В Сумском районе самые ожесточённые бои идут в окрестностях Писаревки и Уланово. Группировка «Север» продвинулась на 21 участке фронта, а в Шосткинском районе — в лесополосах примерно на 200 метров.

— Авиация ВКС РФ, артиллерийские расчёты и операторы дронов нанесли удары по пехоте и технике ВСУ в районе Сум, Глухова, Белополья, Кияницы, Садков, а также Гнилицы, — передают авторы канала «Северный ветер».

ДНР: «Юг» прорвался в Никаноровку

Штурмовики группировки «Юг» начали бои за Никаноровку. Вокруг села идёт сражение, что не позволяет наладить стабильные маршруты снабжения передовых подразделений противника, пишет «Рыбарь».

— В то же время группировка «Запад» наступает на Коровий Яр. Артиллерия 20-й армии на этом направлении сосредоточила свои усилия на контрбатарейной борьбе, — сообщает «Оперативный простор».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают роботов ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область: Штурм Должанки и бои за Казачью Лопань

В Харьковской области бойцы «Севера» наступают практически на всех участках фронта. Генеральное сражение в регионе развернулось за Казачью Лопань.



— Штурмовики ВС РФ продолжают наступать в этом посёлке и близлежащих лесах. Противник перебрасывает новые резервы. Один из таких пунктов был выявлен и уничтожен Армией России, — говорится в сообщении ресурса «Северный ветер».

На Великобурлукском направлении «северяне» штурмуют Должанку и район Ольховатки. Группировка «Запад» наступает на Высшее Солёное, и бойцы 1-й танковой армии сосредоточились на борьбе с артиллерией ВСУ.

Запорожская область: «Восток» продвигается к Великомихайловке

Бойцы «Востока» сорвали восемь попыток ВСУ контратаковать в Запорожской области — уничтожено до двух взводов пехоты противника.

— На северном участке фронта ВС РФ заняли опорные пункты в окрестностях Великомихайловки и западнее рубежа Александровка – Коммунаровка, — поделились авторы канала «Воин DV».

Северо-западнее Зарницы и западнее Любицкого «Восток» вклинивается в оборону ВСУ.

Карта СВО на 23 августа 2026 года

ВС РФ ведут бои за Казачью Лопань. Фото © divgen.ru

Бразилия и США давят на Украину

За скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной выступили глава Белого дома Дональд Трамп и президент Бразилии Лула да Сильва.

— Президенты подчеркнули необходимость срочного поиска согласованного решения конфликта между Россией и Украиной, который продолжается уже почти пять лет, — сообщила пресс-служба бразильского лидера по итогам телефонного разговора да Сильвы и Трампа.

Предложения от Зеленского о мире

Москва получала сообщения от Владимира Зеленского о мирном урегулировании. Все они — неприемлемы и экзотические, заявил Владимир Путин.

— Мы готовы к диалогу о мире, но исключительно с учётом реалий на фронте, — подчеркнул российский лидер.

Удары по украинской экономической инфраструктуре Путин назвал ящиком Пандоры. Ведь именно Киев первым спровоцировал атаку на гражданскую инфраструктуру.

Авторы Артём Артёмов