«Сербы, что вам непонятно?» Вулин открыл глаза гражданам после помощи РФ и бездействия ЕС

Евросоюз обратил внимание на масштабный пожар в сербском заповеднике Делиблатска-Пешчара лишь после того, как к тушению подключился российский Ил-76. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии и лидер «Движения социалистов» Александр Вулин, чьи слова приводит Sputnik Srbija.

Политик напомнил, что крупный очаг в заповеднике разгорелся 5 августа. Российский пожарный самолёт прибыл в республику 19-го числа, а уже на следующий день приступил к сбросам воды над наиболее сложными участками.

«Если бы русские не приехали, заметил бы Евросоюз, что Сербия горит? Сербы, что вам непонятно?» — заявил Вулин.

По его словам, только 22 августа в ЕС заговорили о возможности направить Белграду несколько вертолётов. Накануне политик также отмечал, что Москва оказала помощь после обращения Сербии, несмотря на собственную сложную обстановку, тогда как Брюссель до этого ничего подобного не предлагал.

При этом Еврокомиссия ранее представила ситуацию иначе. В Брюсселе заявили сербскому телеканалу N1, что Белград не активировал Механизм гражданской защиты ЕС для получения международной помощи. В ЕК заверили, что в случае официального обращения готовы оперативно скоординировать предоставление доступных сил и техники.

Пожар в Делиблатской Пешчаре охватил более 3,5 тысячи гектаров. Борьбу с огнём осложняют засуха, высокая температура и крайне низкий уровень воды в Дунае. В операции задействованы сотни пожарных и спасателей, сербская авиация, военные и российский Ил-76.

20 августа Life.ru сообщал о начале работы российского Ил-76 в Делиблатской Пешчаре. Уже при первом заходе самолёт МЧС сбросил на очаг пожара 42 тонны воды. Борт направили в Сербию по поручению Владимира Путина после запроса Белграда о помощи.