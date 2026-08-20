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20 августа, 20:00

Вучич поблагодарил Россию за помощь в тушении природных пожаров в Сербии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александар Вучич выразил признательность Российской Федерации за оперативную помощь в борьбе с лесными пожарами. В эфире национального Радио и телевидения он поблагодарил Москву за направленный в республику самолёт Ил-76 МЧС, который уже приступил к работе.

«Я благодарен Российской Федерации за то, что они прислали нам «Ильюшин». Пилот Ил-76 сбросил более 200 тонн воды, из которых 21 тонна попала прямо на очаг возгорания и спасла 50 зданий. Все дома были спасены», — заявил Вучич.

Ранее, 19 августа, спецборт прибыл в город Ниш, где базируется Российско-сербский гуманитарный центр. Запрос на помощь был направлен Белградом на фоне ухудшения пожароопасной обстановки в стране.

Самый крупный очаг огня полыхает в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии с начала августа. Сложность тушению добавляют пересечённый рельеф и рекордно низкий за последние полтора столетия уровень воды в Дунае. В ликвидации пожаров задействованы вертолёты, армейские подразделения и специалисты гуманитарного центра. Заповедник включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сербии.

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Ранее Life.ru писал, что в первый день работы в Сербии тяжёлый самолёт МЧС России Ил-76 совершил пять вылетов и произвёл десять сбросов воды. Всего на очаги возгораний было сброшено 210 тонн воды. Специалисты прилагают все усилия, чтобы минимизировать угрозу для мирного населения.

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Виталий Приходько
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