Самолёт Ил-76 МЧС РФ сбросил 210 тонн воды на очаги природных пожаров в Сербии

Российские спасатели продолжают оказывать помощь Сербии в ликвидации природных пожаров. В первый день работы в республике тяжёлый самолёт МЧС России Ил-76 совершил пять вылетов и произвёл десять сбросов воды. Всего на очаги возгораний было сброшено 210 тонн воды, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолёт Ил-76 МЧС России за день сбросил 210 тонн воды при тушении лесных пожаров в Сербии. Видео © MAX / МЧС России

«По данным космического мониторинга МЧС России в республике зарегистрированы 22 термоточки, выявлены очаги возгорания в непосредственной близости от населённых пунктов. В настоящее время огонь распространяется вдоль границ сел Шушара, Гребенац и Кайтасово. Проводится эвакуация местных жителей», — говорится в заявлении.

Работа российских спасателей организована в тесной координации с наземными службами Сербии при поддержке Российско-Сербского гуманитарного центра. Оперативная группа МЧС России продолжает действовать на месте, обеспечивая взаимодействие с сербскими коллегами и реализуя меры по локализации и ликвидации пожаров. Специалисты прилагают все усилия, чтобы минимизировать угрозу для мирного населения.

Напомним, воздушное судно подключилось к тушению пожаров в Сербии в четверг, 20 августа. Первый сброс воды Ил-76 произвёл в районе заповедника Делиблатска-Пешчара. Именно этот участок стал центром огненной стихии в стране. Он находится примерно в 180 километрах от города Ниш, на северо-востоке Сербии. Сейчас здесь бушует крупнейший в республике очаг: пламя охватило более 3,5 тысячи гектаров. Огонь перекинулся и на охотничье хозяйство Драгичев-хат.