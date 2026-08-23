В Калифорнии мужчина с ножом напал на полицейских и был застрелен

Полицейский застрелил мужчину, который с ножом набросился на сотрудников правоохранительных органов в Калифорнии. Нападавший получил смертельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Санта-Моники.

«Сотрудники полицейского управления прибыли в Палисейдс-Парк, в район 1400-го квартала Оушен-авеню, по вызову о происшествии, связанном с насилием в семье. Во время опроса свидетелей на полицейских набросился посторонний человек, вооружённый ножом. Один из полицейских произвёл выстрел, поразив этого человека», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место экстренные службы оказали мужчине помощь, после чего его доставили в больницу. Там он умер. Сотрудник полиции, применивший оружие, не пострадал. Район происшествия оцепили. Следователи продолжают осмотр места и собирают материалы для установления всех обстоятельств случившегося. В ведомстве пообещали опубликовать дополнительную информацию по мере поступления.

А ранее во Львове мужчина зарезал сотрудника ТЦК, после чего был застрелен и погиб на месте. Во время проверки документов 25-летний местный житель смертельно ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования. Военком скончался в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей. После нападения на военкома нападавший с ножом бросился на полицейского, и тот применил огнестрельное оружие.