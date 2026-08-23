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Регион
23 августа, 05:28

ПВО отбила ночную атаку ВСУ сразу на 20 направлений и уничтожила 328 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированная атака продолжалась 12 часов — с 20:00 мск 22 августа до 08:00 мск 23 августа. Воздушные цели уничтожали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Средства ПВО также работали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, украинские дроны перехватывали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Днём ранее российские силы ПВО уничтожили за ночь 457 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над 16 регионами страны, Краснодарским краем, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

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Андрей Бражников
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