Размер не имеет значения: За что Плутон «выгнали» из клуба планет
Бурмистров: Астроном Плутон лишился статуса планеты, так как не расчищал орбиту
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Плутон лишился статуса полноценной планеты вовсе не из-за скромных размеров — он не смог стать главным объектом в окрестностях собственной орбиты. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров.
Чтобы небесное тело официально считалось планетой, оно должно обращаться вокруг Солнца, под действием своей гравитации принять почти шарообразную форму и «расчистить» пространство на своём орбитальном пути от сопоставимых объектов. Именно последний пункт Плутон выполнить не способен.
«Плутон находится в пределах пояса Койпера — огромного региона за пределами Нептуна, где расположены тысячи ледяных объектов», — пояснил астроном.
Там же движутся другие крупные тела, в том числе сопоставимая с ним по массе Эрида.
Поэтому с 2006 года Плутон относится к карликовым планетам. Его диаметр достигает примерно 2,4 тысячи километров, а площадь поверхности превышает 17 млн квадратных километров — почти как территория России.
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