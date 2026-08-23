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23 августа, 06:18

Размер не имеет значения: За что Плутон «выгнали» из клуба планет

Бурмистров: Астроном Плутон лишился статуса планеты, так как не расчищал орбиту

Обложка © NASA

Обложка © NASA

Плутон лишился статуса полноценной планеты вовсе не из-за скромных размеров — он не смог стать главным объектом в окрестностях собственной орбиты. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров.

Чтобы небесное тело официально считалось планетой, оно должно обращаться вокруг Солнца, под действием своей гравитации принять почти шарообразную форму и «расчистить» пространство на своём орбитальном пути от сопоставимых объектов. Именно последний пункт Плутон выполнить не способен.

«Плутон находится в пределах пояса Койпера — огромного региона за пределами Нептуна, где расположены тысячи ледяных объектов», — пояснил астроном.

Там же движутся другие крупные тела, в том числе сопоставимая с ним по массе Эрида.

Поэтому с 2006 года Плутон относится к карликовым планетам. Его диаметр достигает примерно 2,4 тысячи километров, а площадь поверхности превышает 17 млн квадратных километров — почти как территория России.

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Владимир Озеров
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