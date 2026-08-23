Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с первой леди в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев с двухдневным визитом. О поездке и планах литовский лидер сообщил в X.

Науседа намерен принять участие в мероприятиях по случаю Дня флага Украины и 35-й годовщины независимости страны. Также у президента Литвы запланирована встреча с Владимиром Зеленским и переговоры с представителями стран Северной Европы и Балтии. Программа визита рассчитана на 23–24 августа.

Кроме того, Науседа примет участие в заседании так называемой «коалиции желающих». Встреча объединения назначена на 24 августа в Киеве. В литовской президентской канцелярии уточнили, что вместе с Науседой на Украину приехала первая леди Диана Науседене. У неё предусмотрена отдельная программа, посвящённая последствиям конфликта и устойчивости общества.

В июле на встрече «коалиции желающих» в Париже обсуждалась дальнейшая военная поддержка Киева. Тогда Зеленский заявил о планах совместно с западными партнёрами создать новую антибаллистическую систему и ракету Freya в течение года. Подробнее — в материале Life.ru.