Эффект дежавю: Огузок из «Кухни» после развода попал на камеры с двойником Арнтгольц

Марк Богатырёв появился на кинофестивале «Короче» в Калининграде с неизвестной светловолосой девушкой, в которой поклонники увидели сходство с его бывшей женой Татьяной Арнтгольц. Об этом сообщает Woman.ru.

В зрительном зале актёр расположился рядом со спутницей и оживлённо с ней общался. Имя женщины артист публично не раскрывает, поэтому характер их отношений неизвестен. В Сети некоторые пользователи назвали незнакомку «копией актрисы».

Богатырёв и Арнтгольц официально расторгли брак в декабре 2025 года после пяти лет семейной жизни. У бывших супругов есть общий сын Данила. Причины расставания они публично не объясняли.

Ранее Life.ru писал, что после развода Богатырёву уже приписывали новый роман. Поводом стало совместное появление «Огузка» из сериала «Кухня» на премьере с актрисой Никой Здорик, однако оба артиста заявили, что между ними исключительно дружеские отношения.