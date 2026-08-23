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23 августа, 07:17

Эффект дежавю: Огузок из «Кухни» после развода попал на камеры с двойником Арнтгольц

После развода Богатырёв вышел в свет с девушкой, похожей на Арнтгольц

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марк Богатырёв появился на кинофестивале «Короче» в Калининграде с неизвестной светловолосой девушкой, в которой поклонники увидели сходство с его бывшей женой Татьяной Арнтгольц. Об этом сообщает Woman.ru.

В зрительном зале актёр расположился рядом со спутницей и оживлённо с ней общался. Имя женщины артист публично не раскрывает, поэтому характер их отношений неизвестен. В Сети некоторые пользователи назвали незнакомку «копией актрисы».

Богатырёв и Арнтгольц официально расторгли брак в декабре 2025 года после пяти лет семейной жизни. У бывших супругов есть общий сын Данила. Причины расставания они публично не объясняли.

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Ранее Life.ru писал, что после развода Богатырёву уже приписывали новый роман. Поводом стало совместное появление «Огузка» из сериала «Кухня» на премьере с актрисой Никой Здорик, однако оба артиста заявили, что между ними исключительно дружеские отношения.

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Владимир Озеров
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